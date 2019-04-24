شاهد: شعار الحَراك الجزائري "يتنحاو قاع" يصل إلى زين الدين زيدان

لا يزال أشهر شعار لحَراك الجزائر وأكثره إنتشارا خلال المظاهرات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي "#يتنحاو_قاع" يصنع الحدث عبر العالم. هذه المرة الشعار وصل إلى مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان. المدرب ظهر في فيديو انتشر بسرعة على المواقع الإجتماعية رفقة صديق له رد شعار "يتنحاو قاع يروحوا قاع". وبدا زيدان ذو الأصول الجزائرية وكأنه فهم مضمون هذا الشعار وإبتسم.

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للإشارة شعار يتنحاو قاع، عبارة بالعامية الجزائرية ويقصد بها "يرحلون جمعيا" في إشارة إلى رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسبق وان إستخدم العديد من الجزائريين هذا الشعار في الكثير من المواقف في عدد من الدول العربية والغربية. كما أضحت هذه العبارة أحد رموز الحَراك الشعبي في الجزائر للتعبيير على ضرورة تغيير النظام الحاكم.

ويقف وراء هذه العبارة التي أصبحت شهيرة جدا شاب جزائري ردد هذه المقولة خلال مداخلة مباشرة على إحدى القنوات الإخبارية العربية مباشرة عقب إعلان الرئيس بوتفليقة إستقالته.

وسبق وأن إلتقى زين الدين زيدان بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عدة مرات كما قام بوتفليقة بتكريم اللاعب والمدرب الدولي.