وظيفةٌ بلا مسؤوليات ولا مؤهلات ولا حتى دوام.. وبمرتب مجزٍ في السويد

هل طاف فوق صفيح حملك يوماً فرصةُ عملٍ لا تتطلّب مؤهلات ولا إمكانيات وليس فيها أي مسؤوليات ولا تفرض ساعات للدوام، وفوق كل هذا وذاك، أن عقد العمل هو عقدٌ أبديّ وبمرتبٍ مجزٍ.

هذه الفرصة تعود لإحدى الشركات التابعة للحكومة السويدية في مدينة غوتنبرغ، حيث على الموظّف الذي سيتمُّ تعيينه تسجيل الدخول والخروج للقطارات في محطة بالمدينة هي الآن قيد الإنشاء.

ويعود أصل الفكرة بشأن هذه الوظيفة إلى الثنائي الفني جاكوب سيني وسيمون جولدن، اللذين ساورتهما الرغبة في توظيف شخص محظوظ لا يفعل أي شيء طوال بقية حياته.

وأعلن المروّجون لهذه الوظيفة أنهم سيبدأون بتلقي الطلبات في العام 2025 لكنهم نشروا الإعلان عبر الإنترنت، كما أوضحوا أن متطلبات الوظيفة بسيطة للغاية، حيث سيتوجه الموظف للمحطة صباحًا ويضغط على الساعة الزمنية التي تنير مجموعة من مصابيح الفلورسنت ثم يعود مساءً للمكان نفسه من أجل إطفاء تلك المصابيح.

وحسب الإعلان عن الوظيفة، فإنه عبارة عن عقد بدوام كامل مع فترة زمنية غير محددة، ويحق للعامل الحصول على المزايا ذاتها التي يتمتع بها أي موظف آخر في القطاع العام، بما في ذلك إجازة مدفوعة الأجر وأحكام التقاعد.

ويبدأ الراتب الشهري بمبلغ 2032 يورو شهرياً، ويتبع ذلك زيادات سنوية بنسبة 3.2 بالمائة لمدة 120 عاماً على الأقل، لكن على الراغبين بشغل هذه الوظيفة التحلّي بالصبر، ذلك أن أنّها ستبدأ مع انطلاق العمل بمحطة السكك الحديدية في العام 2026.

وتعدُّ هذه الوظيفة إعلاناً وترويجاً لمحطة سكك الحديد وأيضاً لمدينة غوتنبرغ، ذلك أن الكثير من النكات والطرائف والقصص سيتم تداولها بين الناس حول هذه الوظيفة لسنوات طويلة.. والسؤال: هل ترغب لاحقاً بمتابعة تلك النكات والطرائف، أم أنك ترغب ربما بشغل هذه الوظيفة؟

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