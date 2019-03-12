ماي تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه وافق على تعديلات على صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مع ماي في ستراسبورغ عند منتصف الليل "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بأيرلندا الشمالية)".

وأضاف "الاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ".

وتعلق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي آمالها على إجراء تغييرات على الاتفاق من شأنها أن تمنع المملكة المتحدة من الارتباط بنظم الجمارك في الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية دائمة بعد خروج بريطانيا من التكتّل.

ودعت ماي مجلس العموم يوم الجمعة الماضي إلى التصويت لصالح الاتفاق الذي توصّلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي حول خروج بلادها من التكتّل، محذّرة من أن التأخير قد يؤدي إلى خروج من دون اتفاق أو إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

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