تيريزا ماي تدق ناقوس الخطر قبل ساعات من التصويت على اتفاقية "بريكسِت"

حذّرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء من أنه في حال رفض أعضاء مجلس العموم الاتفاق الذي توصّلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، فإن بلادها قد تضطّر للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو أنها ستفقد إمكانية الخروج.

وأكدت ماي خلال مداخلات متعاقبة أمام المشرّعين على أن أي اتفاق مهما بلغ من السوء، فلن يكون أسوأ من مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مشيرة إلى ان الاتحاد الأوروبي أبدى مرونة بشأن إجراء تعديلات في الاتفاق.

وذكّرت ماي خلال مداخلاتها بأن بريكست يعكس نتائج الاستفتاء الذي شهدته البلاد حول هذا الموضوع قبل عامين، وقالت: إنه في حال لم يصوّت النواب لصالح الاتفاق، فإن هذا سينعكس على مصير بريكست، واصفة اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بأنه جيد.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس العموم البريطاني اليوم على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعدما تمكنت ماي من أن تنتزع تنازلاً من بروكسل يقضي بإدخال تعديلات قانونية ملزمة بشان البريكست.

وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا نواب حزبه إلى رفض الاتفاق المعدل، قائلاً "لم يتغير شيئاً جوهرياً في اتفاقية البريكست التي رفضها البرلمان في ينانير الماضي".

واعتبر زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن التصويت ضد خطة بريكست "هزيمة كارثية لحكومة ماي"، داعياً لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

ومن ناحيته، حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر حذّر من "ازدياد مخاطر حصول بريكست من دون اتفاق، الأمر الذي قد يسبب اضطراباً في التبادلات التجارية، ويسبب فوضى في الأسواق المالية"، حسب قوله.