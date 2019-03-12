الولايات المتحدة تقرر سحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن واشنطن ستسحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا هذا الأسبوع.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية "مثلما كان الحال مع قرار 24 كانون الثاني- يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت تجميد أصول كبار مسؤولي الحكومة الفنزويلية وفرض حظر على حصولهم على تأشيرات، وفرضت عقوبات على قطاع النفط.

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