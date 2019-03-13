فيديو: ذهبوا لحضور جنازة أختهم فوجدوا كفناً يحوي جثمانا آخر!

تُركت عائلة أمريكية في حالة من الذهول والحزن المضاعف بعدما فوجئ أعضائها بضياع جثمان أختهم خلال جنازتها.

وتوجهت عائلة نورما نيومن بمدينة فورت لوديرديل بولاية فلوريدا يوم السبت إلى دار روي ميتزيل وكورتز للجنازات ليجدوا جثماناً آخر بدلاً من جثتها.

وقالت أخت نيومان لوسائل إعلام محلية: "توجهت إلى التابوت لرؤية جثتها وقلت لا، هذه ليست أختي، إنها شخص لا نعرفه".

وحين تساءل أفراد العائلة عن عدم وجود شبه بين الجثة وأختهم الراحلة خاصة مع غياب شامة ميزت وجه نيومن، رد مسؤولو دار الجنازة بأنهم أخفوا شامة نيومن باستخدام الماكياج وهو ما لم يقنع عائلتها.

وقالت ابنة أخ نيومن باكية إنهم ما زالوا يبحثون عن جثمان اختهم في وقت لم تتحمل دار الجنازة مسؤوليتها عن ضياع أو تبديل جثة نيومن.

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