جثمان سالا يصل الأرجنتين استعدادا لمراسم الجنازة

‭‭ ‬‬‬وصل جثمان لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا إلى بلاده الأرجنتين يوم الجمعة استعدادا للجنازة التي ستقام في مسقط رأسه مطلع الأسبوع المقبل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة فان تنقل الجثمان من مطار العاصمة بوينس ايرس وتتحرك ببطء بمرافقة عدد من سيارات الشرطة.

وسيتم نقل الجثمان إلى بروغرسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة حيث سيوارى الثرى.

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نانت الفرنسي يطالب كارديف سيتي بدفع قيمة سالا رغم تحطم طائرته وفقدانه

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت ناديه السابق الواقع بغرب فرنسا ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها في 21 يناير كانون الثاني الماضي فوق القنال الانكليزي.

وتم العثور على حطام الطائرة في الثالث من فبراير شباط الجاري بعد عمليات بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعدها بثلاثة ايام.

ومن المنتظر أن يشارك نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي وكين تشو الرئيس التنفيذي للنادي في جنازة سالا.