رويترز: استسلام العشرات من مقاتلي داعش لقوات سوريا الديمقراطية في باغوز

قال شاهد من رويترز إن عشرات الأشخاص بينهم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية ونساء وأطفال استسلموا إلى قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأجلت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مرارا هجومها النهائي للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة جيب الباغوز قبل استئناف الهجوم يوم الأحد.

وذكر الشاهد أن بعض من غادروا يوم الخميس كانوا يحملون حقائب ويسيرون على طريق ترابي.

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