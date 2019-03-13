هجومين مضادين لمقاتلي الدولة الإسلامية في الباغوز السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا اليوم الأربعاء 13 آذار/مارس هجومين مضادين في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا، لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في رسالة قصيرة إلى الصحفيين، إن الهجوم الثاني الذي شنته الدولة الإسلامية بعد ظهر اليوم كان أقوى بكثير من الهجوم الأول، معلنا أن الدولة الإسلامية استغلت تصاعد الدخان في سماء الباغوز.

وأوضحت الرسالة أن القتال لا يزال مستمرا لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وجرى إيقافه،ولم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين، مشيرة إلى الدولة الإسلامية حاولت تنفيذ هجمات انتحارية لكنها لم تنجح في ذلك.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

"قسد": خروج واستسلام ما بين 1500 و2000 شخص من الباغوز تحت سيطرة "داعش"

قوات سوريا الديمقراطية: عملية الباغوز منتهية أو شبه منتهية

البوسنة تستعد لاستلام ومحاكمة اثنين من مواطنيها حاربا مع "داعش"