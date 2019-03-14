تلغرام يكسب 3 ملايين مستخدم إضافي أثناء عطل أصاب فيسبوك

اشترك ثلاثة ملايين مستخدم في تطبيق خدمة الرسائل تلغرام خلال الساعات 24 الماضية، وذلك خلال فترة شهد فيها فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وانستغرام وواتساب عطلا في أنحاء العالم.

وأعلن عن المستخدمين الجدد مؤسس تلغرام ومديره التنفيذي بافل دوروف.

وتشبه خدمة التراسل تلغرام المجانية تطبيق واتساب، وهي تقوم في عملها على تبرعات المستخدمين، أكثر منه على الإعلانات التي يستخدمها فيسبوك، والتي توفرها البيانات التي يجمعها مستخدمو الموقع الاجتماعي.

ويؤكد تلغرام دائما على حماية خصوصية مستخدميه كأولوية من أولوياته، فيما خبراء الأمن والتشفير يتساءلون عن درجة صحة ذلك.

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