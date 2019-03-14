بعد تعطله في عدة دول.. فيسبوك يدرس رد أموال المعلنين

قالت شركة فيسبوك يوم الأربعاء إن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في استخدام تطبيقاتها واسعة الانتشار إنستغرام وواتساب وفيسبوك ليصبح هذا العطل الأطول مدة الذي تعانيه في الماضي القريب.

ولجأت الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا إلى موقع تويتر لإخطار المستخدمين بأنها تعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن وأكدت أن المسألة لا تتصل بهجوم لحجب الخدمة.

وقال موقع داونديتيكتور الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجزاء من الولايات المتحدة واليابان وبعض أجزاء أوروبا تأثروا بالعطل.

وقالت فيسبوك، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات، لوكالة بلومبرغ للأنباء إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل "بما في ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين".

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