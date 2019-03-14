تويتر تكشف عن تغييرات كبيرة تشمل المحادثات واستخدام الكاميرات الذكية

أعلنت تويتر إطلاق تطبيق جديد الهدف منه اختبار وظائف جديدة على شبكة التواصل الاجتماعي من شأنها أن تعزز وجود الصور والفيديو، وتشجيع المستخدمين على استعمال كاميرات هواتفهم الذكية أكثر فأكثر. وستكون الكاميرات "ذكية"، إذ أنها ستعرف مكانك، وما الذي يجري حولك.

وكانت تويتر قدمت يوم الثلاثاء صورة أولى لنموذج التطبيق الجديد "تي. دابليو. تي. تي. آر." (twttr).

وجاء الإعلان من خلال تغريدة للمؤسسة على موقع تويتر، وسوف يكون عدد قليل من المحظوظين الذين سيمكنهم المشاركة في الاختبار.

وسوف يمكن التطبيق الجديد الأشخاص المختارين من الوصول إلى تصميمات جديدة وإرسال أجوبة في المقابل. والمطروح ضمن التطبيق الجديد هو اختبار مظهر جديد من مظاهر الحوارات، إذ ستظهر التغريدات والاجوبة في شكل فقاعات (شبيهة بواتساب وآي ماسيدج). وسيتمكن المختبرون من إبداء ردود أفعالهم عبر تعمير مطبوعة مخصصة للغرض.

وإذا كانت لك رغبة شخصية في المشاركة في هذا الاختبار، فإنه يمكنك الاجابة على قائمة أسئلة عبر الانترنت (اضغط هنا). وإذا تم قبولك فإن تويتر سترسل إليك بريدا الكترونيا خلال الأيام المقبلة، وعندما تؤكد مشاركتك ستتلقى ردا آخر، يمكنك من إنزال تطبيق "تي. دابليو. تي. تي. آر." (twttr). ولكن ليكن في الحسبان أن فرصة الانتقاء تبقى ضعيفة، إذ أن تويتر يعتزم في الوقت الراهن قبول بضعة آلاف من المستخدمين، ممن يتكلمون الانجليزية واليابانية.

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