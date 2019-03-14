شاهد: لحظة إطلاق المركبة الروسية "سويوز" إلى الفضاء وعلى متنها ثلاثة رواد

انطلقت المركبة الفضائية الروسية سويوز من قاعدة بايكونور في كازاخستان، اليوم، الخميس، حاملة إلى محطة الفضاء الدولية ثلاثة رواد فضاء، نجا اثنان منهم من واقعة تعطل صاروخ في الجو في أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

وأقلعت "سويوز" بتوقيت الساعة السابعة و14 دقيقة بتوقيت غرينتش، كما كان مقرراً، ومن المتوقع أن توصل رواد الفضاء الروسي، أليكسي أوفشينين، والأميركيين، نيك هاغ وكريستينا كوش إلى المحطة خلال رحلة تدوم نحو 8 ساعات.

وكان أوفشينين وهاغ قد عادا إلى الأرض بعد دقيقتين من إقلاعهما في 11 أكتوبر - تشرين الأول الماضي (2018)، وتعتبر هذه أول رحلة لهما منذ الإقلاع الفاشل.

وأظهرت التحقيقات خللاً تقنياً في الصاروخ الذي حمل المركبة وقتئذ، وكان قد تمّ تجميعه في كازاخستان. مع ذلك أكد رائدا الفضاء ثقتهما بالهبوط في المحطة الدولية قبل الإقلاع، وذلك على الرغم من أنهما اكتشفا "خطأ تقنياً صغيراً" قبل الإقلاع.