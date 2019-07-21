مركبة سويوز تنطلق إلى الفضاء في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط الإنسان على سطح القمر

انطلقت مركبة الفضاء سويوز-إم أس 13 وعلى متنها طاقم مؤلف من ثلاثة أشخاص إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لأول هبوط للإنسان على سطح القمر، والذي قام به رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق من محطة بايكونور الفضائية. وكان على متنه رائد الفضاء أندرو مورغان من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" ورائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية ورائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف من وكالة الفضاء الروسية.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثة إلى الروسي أليكسي أوفتشكين والأمريكيين نيك هيغ وكريستينا كوش المتواجدين على متن المحطة منذ مارس-آذار الماضي.

وهذه المهمة هي الثانية التي يقوم بها بارميتانو إلى محطة الفضاء الدولية وثالث رحلة يقوم بها سكفورتسوف إلى الفضاء وقد استغرقت رحلة المركبة إلى المحطة ست ساعات وسيقوم الفريق بعدة مهمات داخل وخارج المحطة.

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