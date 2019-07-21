لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

كازاخستان

مركبة سويوز تنطلق إلى الفضاء في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط الإنسان على سطح القمر

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
مركبة سويوز تنطلق إلى الفضاء في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط الإنسان على سطح القمر
حقوق النشر
أ ب
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

انطلقت مركبة الفضاء سويوز-إم أس 13 وعلى متنها طاقم مؤلف من ثلاثة أشخاص إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لأول هبوط للإنسان على سطح القمر، والذي قام به رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق من محطة بايكونور الفضائية. وكان على متنه رائد الفضاء أندرو مورغان من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" ورائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية ورائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف من وكالة الفضاء الروسية.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثة إلى الروسي أليكسي أوفتشكين والأمريكيين نيك هيغ وكريستينا كوش المتواجدين على متن المحطة منذ مارس-آذار الماضي.

وهذه المهمة هي الثانية التي يقوم بها بارميتانو إلى محطة الفضاء الدولية وثالث رحلة يقوم بها سكفورتسوف إلى الفضاء وقد استغرقت رحلة المركبة إلى المحطة ست ساعات وسيقوم الفريق بعدة مهمات داخل وخارج المحطة.

للمزيد:

شاهد: وصول مركبة سويوز إلى محطة الفضاء الدولية

شاهد: الرفع العمودي تدريجيا لمركبة سويوز الفضائية قبيل الإطلاق