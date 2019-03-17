50 قتيلاً على الأقل ضحية سيول ضربت إقليم بابوا الإندونيسي

قالت السلطات الإندونيسية يوم الأحد إن سيولاً في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد قتلت 50 شخصاً على الأقل وأصابت عشرات آخرين بإصابات بالغة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في بيان إن بلدة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة الإقليم تعرضت لسيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت يوم السبت.

وقال نوجروهو إن السيول ألحقت أضراراً بما لا يقل عن تسعة منازل وجسرين وطائرة صغيرة كانت متوقفة في المطار الرئيسي بالمنطقة.

وأضاف أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية، وأن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكر أن السلطات حذرت الحكومات المحلية من مخاطر السيول بسبب عمليات إزالة الغابات في الجبال المحيطة بالبلدة.وقالت وكالة مكافحة الكوارث في وقت سابق إن أكثر من 120 من السكان لاذوا بمكاتب حكومية بعدما اجتاحت السيول منازلهم.

وأضاف نوجروهو أن السلطات تقدم المساعدة للمشردين بدعم من الصليب الأحمر ومتطوعين.

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