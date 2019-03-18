اصطدم قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات في هونج كونج

اصطدم صباح الاثنين قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات في هونج كونج ،مما أدى إلى إصابة سائق قطار بجروح في ساقه وإعياء آخر.

تم تعليق خدمة القطارات على أحد خطوط مترو الأنفاق الرئيسية في هونغ كونغ بين محطتي"سنترال" و"أدميرالتي" ، وهما من أكثر محطات مترو الأنفاق ازدحاماً في المدينة ،.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 3 صباحا خلال تجربة نظام إشارة جديدة و لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى مستشفى الملكة ماري في هونغ كونغ للعلاج.

و بهدا الخصوص حذر مسئولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق "وقتا طويلا"، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .

يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.

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