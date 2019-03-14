الولايات المتحدة تتهم الصين بانتهاكات لحقوق أقلية الويغور المسلمة وتعتبرها الأسوأ منذ الثلاثينات

نددت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين، وقالت إن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الأقليات المسلمة لديها لم يحدث لها مثيل "منذ الثلاثينيات".

وسلط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث للصحفيين الضوء على الانتهاكات في إيران وجنوب السودان ونيكاراغوا والصين في تقارير ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم التي تصدرها الوزارة سنويا.

وقال مايكل كوزاك مدير مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية بالوزارة في نفس المؤتمر الصحفي "بالنسبة لي، أنتم لم تروا أمورا مثل هذه منذ الثلاثينيات" في إشارة إلى الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ. وأضاف "اعتقال أناس، تشير بعض التقديرات إلى أنهم بالملايين، والزج بهم في معسكرات وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم بشكل أساسي وغير ذلك عبر حمضهم النووي. إنه أمر مروع للغاية".

وقال كوزاك "إنه أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم" لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن تعليقه بخصوص الثلاثينيات، إلا أنه كان يشير على ما يبدو إلى سياسات الاضطهاد التي انتهجتها ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي في عهد ستالين.

وقال أيضا إن الصين نفت في البداية وجود المعسكرات أصلا، مضيفا أن تفسيرها الآن بأنها تدريب عمالي طوعي "يتنافى مع الحقائق".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق على التقرير، الذي يأتي في وقت تجرى فيه مفاوضات تجارية تحظى بمتابعة شديدة بين الولايات المتحدة والصين بهدف تسوية نزاع بشأن التعريفات الجمركية.

حملة اعتقال مكثفة

قال التقرير إن الصين كثفت بشدة حملة الاعتقال الجماعي لأبناء جماعات الأقلية المسلمة في شينغيانغ، وأضاف أن أنباء أفادت باعتقال السلطات لما بين 800 ألف إلى ما قد يتجاوز المليونين بشكل تعسفي من أبناء الويغور والكازاخ وغيرهم من الجماعات المسلمة في معسكرات بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية.

وقال بومبيو إن الحكومة الإيرانية قتلت أكثر من 20 شخصا واعتقلت الآلاف دون إجراءات قانونية بسبب احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم "مواصلة نمطا من الوحشية تعامل به النظام مع الشعب الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية".

دمى تمثل رئيس إيران حسن روحاني والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي خلال مسيرة لدعم تغيير الحكومة في إيران أمام البيت الأبيض في واشنطن رويترز

وذكر أنه في جنوب السودان، استخدمت قوات الجيش العنف الجنسي ضد المدنيين بسبب ولاءاتهم السياسية والعرق الذي ينتمون إليه، بينما قوبلت الاحتجاجات السلمية في نيكاراغوا بنيران القناصة وواجه معارضو الحكومة "سياسة النفي أو السجن أو القتل".

بينما تم تعديل التقرير لتغيير الوصف المعتاد لمرتفعات الجولان من التي "تحتلها إسرائيل" إلى التي "تسيطر عليها إسرائيل"، ولم يشر أيضا قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان سيطرت عليهما إسرائيل إلى جانب هضبة الجولان في حرب عام 1967، إلى أنهما أراض "محتلة" أو تحت "الاحتلال".

وفي ميانمار، قال التقرير إن حرية الصحافة تراجعت وإن الصحفيين ذكروا أن الرقابة الذاتية أصبحت أكثر وضوحا بسبب محاكمة وإدانة صحفيين في رويترز هما، وا لون وكياو سوي أو، اللذان حُكم عليهما بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهما في سبتمبر- أيلول بانتهاك قانون يتعلق بالأسرار الرسمية يعود إلى عهد الاستعمار.

أطفال من لاجئي الروهينغيا في مخيم للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش رويترز

كان الصحفيان يعملان في تحقيق لرويترز عن مقتل عشرة رجال وصبية مسلمين على يد قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين في ميانمار.

وردا على التقرير الأمريكي، انتقدت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب تعاملها مع حكومات، منها السعودية، "بغض النظر عن سجلها في حقوق الإنسان، إذا كان ذلك سيدعم المصالح الأمريكية".

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عناصر سعودية وقال إن المملكة لم تقدم تفسيرا تفصيليا بشأن التقدم في التحقيق.

وحمّل تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقرار لمجلس الشيوخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية إصدار الأمر بقتله، وهو ما نفاه مسؤولون سعوديون. وقال ترامب إن واشنطن ستظل "شريكا راسخا" للسعودية حتى برغم أن الأمير محمد ربما كان يعلم بشأن المخطط.

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