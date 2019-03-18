كرد للجميل..يهود بيتسبرغ الأمريكية يقفون مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا

بعد ساعات من انتشار خبر جريمة إطلاق النار ومقتل حوالي 50 شخصا في مسجدين بمدينة كريستشرش النيوزيلندية، أعلن الاتحاد اليهودي في "غريتر بيتسبرغ" الأمريكية عن وقوفه إلى جانب ضحايا المسجدين.

وبدأ الاتحاد جمعه للتبرعات، بحسب ذكرت شبكة "سي إن إن"، وقالت ميريل إينسمان، رئيسة الاتحاد:"للأسف، كلنا تأثرنا بجرائم إطلاق النار في أماكن العبادة، نشعر بالأسف لحصول هذا العمل الاجرامي المليء بالكراهية، نأمل أن يتماثل المصابون للشفاء، وأن تذكر نعم ومحاسن من كانوا ضحايا هذا الاعتداء".

Tonight we will open up The Meeting Place from 7pm to 8pm for prayer for Christchurch. Come and light a candle, say a... Publiée par Te Atatu Baptist sur Jeudi 14 mars 2019

هذه الخطوة جاءت كرد للجميل بعد أن بادرت الجالية المسلمة، وجماعات من ثقافات وأديان عدة، بإعلانها التضامن مع جريمة القتل في كنيس بيتسبورغ، وتم جمع أكثر من 200 ألف دولار، للضحايا، وقالت إينسمان:" سنبدأ حملة في بيتسبورغ والعالم، للتضامن مع المسلمين في كريستشرش".

وكان 11 يهوديا قد قتلوا نتيجة هجوم مسلح ببندقية آلية على كنيس في بيتسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2018.

من موقع الاتحاد jewishpgh

وختمت أينسمان:"لا يجب أن يتعرض أحد للأذى، بسبب لونه أو دينة أو عمره، أو أي سبب آخر، أثناء الصلاة في أماكن العبادة، نحن نصلي للسلام، سأصلي اليوم لأفراد أسركم الذين هم في الجنة الآن". بحسب ما جاء في صحيفة جيروزالم بوست.

أقرأ أيضا على يورونيوز:

شرطة نيوزيلندا لا تستبعد وجود مساعدين آخرين لمنفذ مذبحة المسجدين

عمليات تفتيش في أستراليا تطال منزل شقيق منفذ مجزرة نيوزيلندا

منفذ مذبحة المسجدين لا يعاني أي إعاقة عقلية ويرفض المحامي

توجيه 44 تهمة للمشتبه به في حادث المعبد اليهودي في بيتسبرغ

المتهم بتنفيذ هجوم المعبد اليهودي في بيتسبرغ يدفع ببراءته