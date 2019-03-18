روسيا تقرر إرسال قاذفات استراتيجية إلى القرم رداً على الولايات المتحدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير قوله إن روسيا قررت إرسال طائرات قاذفة استراتيجية، قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز توبوليف تي يو-22 إم 3 إلى شبه جزيرة القرم، ردا على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخي في رومانيا.

ونُقل عن فيكتور بونادريف رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الأعلى من البرلمان قوله، إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة غفارديسكوي بالقرم.

وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014. وزار الرئيس فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود يوم الاثنين، للاحتفال بذكرى مرور خمس سنوات على ضمها.

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