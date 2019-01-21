مقتل 14 شخصا على الأقل في حريق سفينتين بالبحر الأسود قرب القرم

لقي 14 شخصا حتفهم وتم إنقاذ 14 إثر اشتعال النار بسفينتين في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، بحسب وزارة النقل الروسية.

وبحسب الوزارة فإن أفراد طاقم السفينتين، البالغ عددهم 31 شخصاً، بدأوا بالقفز في المياه هرباً من ألسنة اللهب.

وقال الناطق باسم الوكالة الروسية الفدرالية للنقل البحري إن هناك 11 جثة كما تم فقْد 3 أشخاص في المساه تحت أعين المسعفين.

يذكر أن معظم أفراد طاقم السفينتين من مواطني تركيا والهند.

وقد اندلع الحريق فيما كانت إحدى السفينتين تنقل الوقود إلى الأخرى.

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