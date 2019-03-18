الشرطة الهولندية ترجح أن يكون حادث أوتريخت عملاً إرهابياً

قالت الشرطة الهولندية إنها تشتبه في سقوط قتيل في إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في مدينة أوتريخت بينما ذكر مراسل لهيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) أن ملاءة بيضاء بسطت على جثة قرب موقع إطلاق النار.

وأكد رئيس وكالة مكافحة الإرهاب الهولندي أن إطلاق النار حصل في "عدة" مواقع في أوتريخت وأن المسلح ما زال طليقاً وقال في وقت سابق أن الحادث "يبدو هجوماً إرهابياً".

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى قد يكون المسلح مختبئاً به.

وأعلنت الشرطة صباح الاثنين أن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار وقع بخط للترام في تمام الساعة 10:45 صباحاً في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

وأضافت أن السلطات طوقت ميدان 24 أكتوبر بالقرب من محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وطالبت الشرطة المارة بالابتعاد عن المنطقة من أجل إفساح المجال للمسعفين وأفراد الشرطة من أداء عملها بالمنطقة كما طالبت من مدارس المدينة إغلاق أبوابها.

وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء الواقعة وأعلنت الإذاعة الهولندية عن تعزيز إجراءات الأمن عند مقر الحكومة في لاهاي عقب الحادث.

كذلك رفعت هولندا مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت.