وزير الخارجية التركي يزور مصابي مجزرة نيوزيلندا

زار مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي وفؤاد أوكتاي نائب الرئيس مسجد النور حيث قتل 50 شخصا في هجوم بالرصاص يوم الجمعة (15 مارس آذار).

ووضع جاويش أوغلو وأوكتاي الزهور على باب المسجد وزارا الضحايا في المستشفى. وقال جاويش أوغلو إن أحدهم في حالة حرجة لكن الباقين يتحسنون.

وإضافة إلى سقوط 50 قتيلا، أصيب العشرات بجروح في الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

الشرطة الهولندية تحذر من الاقتراب من رجل تركي بعد واقعة إطلاق النار في أوتريخت

شرطة نيوزيلندا لا تستبعد وجود مساعدين آخرين لمنفذ مذبحة المسجدين

منفذ مذبحة المسجدين لا يعاني أي إعاقة عقلية ويرفض المحامي

عمليات تفتيش في أستراليا تطال منزل شقيق منفذ مجزرة نيوزيلندا