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الجزائر

مجموعة سياسية جزائرية جديدة تدعو بوتفليقة للتنحي والجيش على عدم التدخل في خيارات الشعب

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مجموعة سياسية جزائرية جديدة تدعو بوتفليقة للتنحي والجيش على عدم التدخل في خيارات الشعب
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دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل نيسان وحثت الجيش على القيام بمهامه الدستورية وعدم التدخل في "خيارات الشعب".

ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وحسب البيان فان من ضمن الموقعين أسماء معروفة منها رئيس حزب "الأرسيدي" محسن بلعباس، والاستاذ مصطفى بوشاشي، والمحامية زبيدة عسول.

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