أكراد سوريا يردون على تهديدات الحكومة السورية

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال سوريا إن تهديدات الحكومة السورية باستعادة المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد بشمال البلاد بالقوة ما لم تخضع لحكم الدولة تؤكد على "إصرار الحكومة السورية في سياسة القمع والعنف".

وورد التهديد على لسان وزير الدفاع السوري في مؤتمر صحفي انعقد يوم الاثنين بحضور نظيريه الإيراني والعراقي.

وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع الولايات المتحدة إن هذه التصريحات تظهر أن دمشق تريد "التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية" للصراع السوري.

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