مسؤول ألماني: تأجيل "بريكست" لحين إجراء الانتخابات الأوروبية ليس معضلة قانونية

قال مسؤول ألماني كبير يوم الأربعاء إن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين إجراء الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار/مايو لن يمثل مشكلة من الناحية القانونية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول أن "أي تمديد لحين إجراء الانتخابات الأوروبية ليس مشكلة على الإطلاق من وجهة النظر القانونية، وإذا كان يمثل مشكلة بالفعل فهي قضية سياسية".

ورفض الإفصاح عما إذا كان التأجيل لما بعد الانتخابات الأوروبية سيمثل مشكلة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت اليوم الأربعاء تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد فشلها في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق انفصال، وقالت في مجلس العموم: "بصفتي رئيسة للوزراء، لست مستعدة لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 30 يونيو (حزيران)"، مضيفة: "لذلك كتبت صباح اليوم للرئيس توسك رئيس المجلس الأوروبي أبلغه بأن بريطانيا تسعى لتمديد العمل بالمادة 50 حتى 30 يونيو".

وترى المفوضية أن على دول التكتّل إعادة تنظيم الانتخابات على أساس الوجود البريطاني فيما لو تأجل بريكست إلى نهاية حزيران/يونيو، أو أن يصار إلى تمديد موعد بريكست لفترة محددة، أي فقط حتى غاية 23 آيار/مايو ليتسنى للتكتّل إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بدون إشكالات.

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