تعرف على الدول العربية في قائمة أسعد الدول العالم لسنة 2019

بمناسبة اليوم العالمي المصادف لـ20 مارس/ آذار من كل سنة أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرها السنوي المتعلق بأسعد الشعوب والدول في العالم.

وأظهر مسح سنوي صدرت نتائجه اليوم الأربعاء أن فنلندا تتصدر قائمة الدول الأكثر سعادة للعام الثاني على التوالي وتصدرت الدول الإسكندنافية القائمة.

وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة في تقرير السعادة لعام 2019 والذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتصنف الشبكة 156 دولة وفقا لمعايير مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والسخاء وغياب الفساد.

وزادت السعادة في فنلندا، على الرغم من الشتاء المظلم القارس، نتيجة الاتصال بالطبيعة والشعور بالأمان ورعاية الأطفال مقابل تكلفة مقبولة والتعليم المجاني والرعاية الصحية المدعومة بقوة.

وهيمنت الدول الإسكندنافية قائمة الترتيب فقد احتلت الدنمارك المرتبة الثانية، والنرويج المرتبة الثالثة، تلتها أيسلندا رابعا على قائمة أسعد عشر دول وهولندا خامسا فسويسرا والسويد ونيوزيلندا وكندا والنمسا. وتراجعت الولايات المتحدة درجة واحدة إلى الترتيب التاسع عشر.

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هذه هي الخمس دول الأسعد عربيا

أما عربيا فقد احتلت دول الخليج العربي الصدارة حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الاولي عربيا والواحد والعشرين عالميا.

تلتها السعودية ثانيا والمرتبة 28 عالميا، وقطر ثالثا في المرتبة 29 عالميا، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة (37 عالميا) والكويت خامسا (51 عالميا)

ومن الدول العشرين التي تحسنت أوضاعها عشر دول في وسط وشرق أوروبا وخمس دول في أفريقيا جنوب الصحراء وثلاث دول في أمريكا اللاتينية في حين كانت أكثر خمس دول تدهورت أحوالها هي اليمن والهند وسوريا وبوتسوانا وفنزويلا.