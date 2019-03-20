المفوضية الأوروبية تغرّم "غوغل" بـ1.49 مليار يورو بسبب الإعلانات

أعلنت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستغر فرض غرامات مالية قدرها 1.49 مليار يورو على محرك البحث "غوغل" بسبب القيود التي فرضتها على كيفية بيع الإعلانات تقنية "أدسينس" الخاص بها،

وأوضحت المفوضة مارغريت فيستغر أن الإجراءات التي اتخذتها "غوغل" قللت من الخيارات أمام المتنافسين ووأدت الابتكارات من خلال تقييدها لأجواء المنافسة في السوق.

وكانت "غوغل" أعلنت عن تقنية البحث "أدسينس" قبل 13 عاماً وتمّ استخدامها من قبل مواقع الويب العائدة لجهة ثالثة، من أجل تمكن المستخدمين من البحث بسهولة في مواقعهم، غير أن أي عملية بحث تؤدي إلى إظهار إعلانات من "غوغل".

"غوغل" وفي العام 2016 ألغت تلك القيود إثر رسالة اعتراض تلقتها من المفوضية الأوروبية، لكن الأخيرة عادت وفتحت تحقيقاً في العام ذاته ضد "غوغل"، وخلصت المفوضية إلى أن محرك البحث المذكور واصل العمل بإجراءاته المناهضة للمنافسة لمدة تصل إلى عشرة أعوام ذلك أنه واصل الهيمنة على المساحات الإعلانية والهيمنة على الأسعار المقارنة في الجزء المخصص للتبضع غوغل شوبينغ. قالت المفوضة الأوروبية للشؤون التنافسية

وقالت فيستغر حينها: "الهيمنة ليست مشكلة نسبة للقوانين الأوروبية لكن ليس قانونيا ألإفراط في استخدام وضع قوي في الأسواق يحد من القدرة التنافسية في السوق التي تهيمن عليها غوغل أو في الأسواق القريبة أو المجاورة".

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على "غوغل" مرتين خلال السنوات القليلة الماضية؛ ففي العام 2017 تم تغريمها بمبلغ 2.4 مليار يورو بسبب أداة محرك البحث للتسوق عبر الشبكة العنكبوتية والطريقة التي يتم من خلالها عرض نتائج البحث المرفقة بإعلانات عن منتجات.

وفي العام 2018 تم تغريم "غوغل" بمبلغ 4.3 مليار يورو بسبب هيمنة نظام التشغيل أندرويد، علماً أن محرك البحث لا زال يطعن بقرارات التغريم أمام محكمة العدل الأوروبية.

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية تستهدف، نظام أندرويد" الذي يتم استخدامه في غالبية الهواتف الذكية في أوروبا والعالم على حد سواء، وترتاب المفوضية الأوروبية بقيام "غوغل" بفرض تطبيق "غوغل سيرتش" ومشغّله "كروم" على الشركة المنتجة للأجهزة، كشرط لمنحها ترخيص الاستفادة من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، إضافة إلى منعها صناع الهواتف الذكية من الترويج لتطبيقات غير تطبيقات "غوغل" كتطبيقات البحث والخرائط.

وتملك المفوضية الأوروبية الصلاحية لإصدار غرامات مالية تصل قيمتها إلى ما نسبته 10 بالمائة من إيرادات "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" ما يعني أن قيمة الغرامات يمكنها أن تصل إلى حدود لاـ13 مليار يورو.

والجدير بالذكر أن أرباح "غوغل" اليومية وصلت 87 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، ووصلت أرباح محرك البحث خلال العام المذكور إلى 26.3 مليار يورو، وجنت شركة أ"لفابيت" إيرادات بلغت 12.5 مليار يورو في عام 2018 لتحقق زيادة 23 بالمئة عن أرباحها ه في 2017 .

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