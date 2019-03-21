فيديو.. 15 عربة ترام حديثة في أول إضافة لشبكة ترام الإسكندرية منذ عقود

في أول إضافة من نوعها منذ عقود جرى تطوير شبكة نقل الترام في مدينة الإسكندرية الساحلية بمصر بإضافة 15 مركبة جديدة إلى الشبكة في المدينة.

العربات الجديدة هي أوكرانية الصنع وترفع عدد المركبات الكامل في الإسكندرية إلى 142، وتغطي مسافة بطول 43 كيلومترا في أنحاء المدينة الخلابة.

يقول المهندس مجدي جابر محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الترام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية "الترام هنا فيها شكل مناسب، بحيث إنها تناسب ظروف التشغيل في ترام المدينة... الأرضية فيها وسائل أمان بشكل واضح. فيها فاير سيستم (نظام إطفاء)، وفيها جهاز طوارئ في يد السواق عشان يقدر يوقف الترام فوراً في أقل من ثانية لو حصل أي حاجة".

وبينما يمكن ملاحظة الفرق بين المركبات القديمة والجديدة من الخارج، إلا أن تجربة التنقل تكشف فارق أكبر بكثير داخل الترام الجديد، فالعربات الجديدة مكيفة الهواء وتتوافر فيها شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي"، مع إعلان مستمر عن كلمة المرور على شاشة عرض إلكترونية.

ومن شأن خدمة الترام المجددة أن تقصر مدة الرحلات في الإسكندرية من 45 دقيقة إلى نصف ساعة فقط. بحسب ما أشار إليه هاني محمد، مدير عام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية.

العربات الجديدة أوكرانية الصنع وهي أول إضافة لشبكة الترام منذ عقود

من جهته يقول اللواء أركان حرب المهندس خالد إبراهيم عليوة، وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن التطوير الذي أُدخل على نظام الترام يأتي في إطار خطة تهدف إلى تحويل الإسكندرية إلى مدينة صديقة للبيئة.

ويضيف أيضا أن الوحدات الجديدة هي الأولى التي تضاف إلى ترام المدينة منذ أكثر من ثلاثة عقود، موضحا أن الترام مصدر فخر للمدينة.

وكان الترام في القاهرة جزءا من شبكة النقل الواسعة في العاصمة المصرية، لكن تمت إزالة معظم خطوط الترام لتوسيع الطرق وافساح المجال لوسائل النقل الأخرى.

الترام الجديد مجهز بمعدات تكييف وشبكة انترنيت لاسلكية - واي فاي

وبالرغم من إمكانية رؤية بعض مسارات الترام في القاهرة لكن لا يوجد سوى عدد قليل من وحدات الترام العاملة. وتقول هيئة النقل العام في الإسكندرية، إن نظام ترام المدينة الذي يعمل منذ عام 1860، هو الأقدم في إفريقيا.

ولم توضح هيئة نقل الركاب بالإسكندرية تكلفة التطوير لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت أن الرقم يبلغ حوالي 360 مليون يورو.

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