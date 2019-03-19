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مصر

مقتل 4 وإصابة 11 في إطلاق نار بالجيزة في مصر

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة عامة لمدينة الجيزة
صورة عامة لمدينة الجيزة -
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قال مصدران أمنيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون يوم الثلاثاء في إطلاق نار في قرية بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافا أن رجلا أطلق النار على أقارب له خلال نزاع أسري فيما يبدو فقتل الأشخاص الأربعة وأصاب خمسة آخرين في قرية أوسيم بمحافظة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وتابعا أن الرجل أطلق النار مجددا بعد وصول الشرطة إلى المكان فأصاب ستة آخرين بينهم رجلا شرطة ثم لقي حتفه برصاص الشرطة.

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