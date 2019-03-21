فيسبوك: نتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض

قالت شركة فيسبوك في بيان تحديث اليوم الخميس بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها.

وقالت الشركة إنها تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض وإنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي.

وأضافت أن أنظمتها للرصد الآلي لم تعمل تلقائيا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا.

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