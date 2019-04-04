أستراليا تسنُّ قانوناً لمعاقبة شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى العنيف

بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي يوم الخميس ستفرض أستراليا غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى عشرة في المئة من إيراداتها العالمية السنوية وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

يأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس آذار، فقتل 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة.

وبث المسلح هجومه مباشرة على فيسبوك وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأنه غير مقبول.

ووجهت للأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه في أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم وجرى حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل فيسبوك وجوجل التي تملك موقع يوتيوب على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

وينص القانون أيضا على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "فترة زمنية معقولة".

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