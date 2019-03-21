بومبيو: حزب الله وحماس والحوثيون كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان جماعة "حزب الله" اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط، عقب مشاورات أجراها في إسرائيل بشأن جماعة حزب الله المسلحة والمدعومة من إيران وقبيل زيارته لبيروت يوم غد الجمعة.

وخلال لقائه الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس اليوم الخميس 21 آذار/مارس، قال بومبيو انه يعتبر حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، والتي تتلقى جميعها الدعم من إيران، "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط وفي إسرائيل".

وقال في تصريحات علنية أثناء الاجتماع "إنهم عازمون على إزالة هذا البلد من على وجه الأرض ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك، يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك".

ويقوم بومبيو بجولة تهدف للترويج عن موقف واشنطن المتشدد من إيران، وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تصبح مرة أخرى محط أنظار حزب الله مع انحسار دوره في الحرب بسوريا.

وشنت إسرائيل ضربات جوية متكررة على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا حيث ساعدت الحركة الشيعية إلى جانب سلاح الجو الروسي، الرئيس بشار الأسد على التغلب على المعارضين السنة..

وقال الرئيس الإسرائيلي إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله وإن حزب الله ليس جزءا من لبنان"، مشيرا إلى نفوذ حزب الله في لبنان.

وأضاف "إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".

وفي مايو/ أيار الماضي نقلت واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وزار بومبيو السفارة يوم أمس الخميس.

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