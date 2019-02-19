أمريكا تبدي قلقها من دور حزب الله المتزايد في لبنان

أعربت واشنطن عن قلقها من تنامي دور حزب الله السياسي في لبنان، وخصوصاً مع التشكيل الحكومي الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً.

وحسب السفارة الأمريكية في بيروت فإن سفيرة الولايات المتحدة قالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء إن الدور المتزايد لجماعة حزب الله في الحكومة اللبنانية يثير قلق الولايات المتحدة.

واستحوذت الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران على ثلاث حقائب وزارية في مجلس وزراء الحريري الجديد الذي يضم 30 وزارة، وهو أكبر عدد على الإطلاق تسيطر عليه الجماعة التي تصنفها الولايات كمنظمة إرهابية. ومن بين تلك الحقائب وزارة الصحة التي تعد ميزانيتها رابع أكبر ميزانية في الدولة.

وقال بيان للسفارة إن السفيرة إليزابيث ريتشارد قالت عقب لقاء الحريري إنها كانت "صريحة جداً.. فيما يتعلق بقلق الولايات المتحدة من الدور المتزايد في مجلس الوزراء لتنظيم يواصل الاحتفاظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة".

وقالت ريتشارد، دون أن تذكر حزب الله بالاسم، إن هذه الجماعة "تواصل اتخاذ القرارات الأمنية الوطنية الخاصة بها والتي تعرض باقي البلاد للخطر".

وأضافت أنها "تواصل خرق سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح فيما لا يقل عن ثلاث دول".

وتهدف سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان رسمياً إبعاد نفسه عن الصراعات التي تدور في المنطقة، لكن على أرض الواقع تدخل حزب الله في تدريب وتسليح جماعات موالية لإيران في العراق واليمن والبحرين، كما اتسع نفوذ حزب الله في المنطقة بشكل أوضح عبر الزج بآلاف من مقاتليه اللبنانيين في الحرب السورية، حيث تقاتل الجماعة دعماً لرئيس النظام بشار الأسد.

للمزيد على يورونيوز:

وفاز حزب الله بالتحالف مع جماعات وأفراد يدافعون عن ترسانته من الأسلحة بأكثر من 70 مقعداً في البرلمان الذي يضم 128 مقعداً في انتخابات العام الماضي. وفقد الحريري المدعوم من الغرب أكثر من ثلث مقاعده.

وتعكس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي استغرق تشكيلها نحو تسعة أشهر، إلى حد بعيد نتائج الانتخابات.

وزودت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات تزيد عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره "المدافع الوحيد والشرعي" عن البلاد. وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة أكبر المانحين للبنان بالمساعدات التنموية والإنسانية والأمنية.

وأضافت أنه "في العام الماضي وحده، قدمت الولايات المتحدة مساعدات بأكثر من 825 مليون دولار، وكانت أكثر مقارنة مع العام السابق".