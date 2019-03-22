أرودغان: تعامل رئيسة وزراء نيوزيلندا مع حادث كرايستشيرش مثال يحتذى به

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن رد الفعل والتعاطف اللذين أبدتهما رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في أعقاب الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش ينبغي أن يكون مثالا يحتذى به.

وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي شكر أردوغان أيضا نيوزيلندا شعبا وحكومة للتعامل مع الهجوم بحساسية وعزم.

ووصل وزير خارجية نيوزيلندا إلى تركيا في وقت مبكر يوم الجمعة لإجراء محادثات وصفها بأنها "مهمة" بعدما أثارت تعليقات أردوغان بشأن الحادث خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

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