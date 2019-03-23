"أو.إم. ف." النمساوية وأدنوك الإماراتية تعتزمان التعاون في البتروكيماويات

قالت شركة أو.إم.في النمساوية يوم السبت إنها وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة أدنوك الإماراتية.

وقالت أو.إم.في في بيان إن المذكرتين تهدفان إلى "بحث فرص جديدة للتعاون في قطاع البتروكيماويات".

وكانت شركة أدنوك، قد قالت في بيان يوم 17 من الشهر الجاري، إنها منحت إنبكس اليابانية حقوق استكشاف في منطقة برية من خلال جولة مزايدة تنافسية.

وقالت أدنوك إن مدة الامتياز 35 عاما للمنطقة البرية رقم 4 وإن إنبكس ستستثمر ما يصل إلى 646 مليون درهم إماراتي (175.89 مليون دولار) في المنطقة.

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