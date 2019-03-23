صعود وأفول داعش في العراق وسوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم السبت إن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

فيما يلي تسلسل زمني لصعود خاطف وحكم قاس وأفول لم يتحقق بسهولة للتنظيم المتشدد..

2004

في فترة الفوضى التي تلت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في العام 2003 تأسس فصيل منشق عن تنظيم القاعدة هناك وغير اسمه في العام 2006 إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

2011

أرسل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد بدء الأزمة السورية عناصر إلى هناك لتأسيس جماعة تابعة للدولة الإسلامية. وأنهى البغدادي ارتباطه بشكل تام مع تنظيم القاعدة في العام 2013 وغير اسم التنظيم إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

2014

بدأ عام الانتصارات الخاطفة للتنظيم باستيلائه على الفلوجة في العراق والرقة في سوريا في مطلع العام ثم الاستيلاء على الموصل وتكريت في يونيو حزيران واجتياح الحدود مع سوريا. ومن منبر مسجد النوري الكبير في الموصل أعلن البغدادي قيام دولة "خلافة" في المناطق التي سيطر عليها التنظيم الذي غير اسمه للدولة الإسلامية.

وبدأ بذلك عهد من الإرهاب في تلك المناطق. وفي العراق ذبح الآلاف من اليزيدين في سنجار وأجبر أكثر من سبعة آلاف امرأة وفتاة على الرق الجنسي. وفي سوريا ذبح التنظيم مئات من أفراد عشيرة الشعيطات. كما قطع التنظيم رؤوس رهائن أجانب في مقاطع مصورة اتسمت بالعنف.

وفي سبتمبر أيلول شكلت الولايات المتحدة تحالفا للحرب ضد الدولة الإسلامية بدأ بتنفيذ ضربات جوية لوقف زحفه وساعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية على إجباره على التقهقر من مدينة كوباني على الحدود مع تركيا.

2015

شن متشددون في باريس هجوما على جريدة ساخرة ومتجر لبيع الأطعمة اليهودية الحلال في بداية دامية لسلسلة من الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في أنحاء العالم. وقطع متشددون في ليبيا رؤوس مسيحيين وبايعوا الدولة الإسلامية وتلا ذلك مبايعات من جماعات في دول أخرى لكنها بقيت مستقلة في تنفيذ العمليات.

وفي مايو أيار سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرمادي في العراق ومدينة تدمر الأثرية في سوريا لكن زحفها بدأ في التقلص بنهاية العام في الدولتين.

2016

تمكن العراق من استعادة السيطرة على الفلوجة في يونيو حزيران والتي كانت أول مدينة يسيطر عليها التنظيم في بداية انتصاراته. وفي أغسطس آب تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، من السيطرة على منبج في سوريا.

لكن تقدم المسلحين الأكراد في مناطق محاذية للحدود أقلق تركيا مما دفعها لشن هجوم داخل سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية. واستمر العداء بين تركيا ووحدات حماية الشعب في تعقيد العمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية.

2017

مني التنظيم في ذلك العام بهزائم منكرة. فقد خسر سيطرته على الموصل بالعراق في يونيو حزيران في عملية شنتها القوات العراقية بعد أشهر من القتال الشرس وأعلنت بغداد على إثر ذلك انتهاء دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم. وفي سبتمبر أيلول توجه الجيش السوري شرقا بدعم روسي وإيراني نحو دير الزور لإعادة فرض سيطرة الدولة على منطقة الفرات. وفي أكتوبر تشرين الأول تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من طرد الدولة الإسلامية من الرقة.

2018

استعادت الحكومة السورية السيطرة على جيوب للدولة الإسلامية في اليرموك جنوبي دمشق وعلى الحدود مع هضبة الجولان المحتلة. واصلت قوات سوريا الديمقراطية في هذا العام تقدمها بمحاذاة الفرات فيما تسيطر القوات العراقية على باقي المنطقة الحدودية. وتعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها.

2019

قوات سوريا الديمقراطية تعلن هزيمة مسلحي التنظيم المتشدد في آخر جيب على نهر الفرات في قرية الباغوز وزوال دولة الخلافة.

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