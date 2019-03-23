الأردن يستقبل الربيع ويحتفل بالأم وذكرى الكرامة بـ 20 ألف نبتة في كرنفال الورود

احتفل الأردنيون ككل سنة مع قدوم فصل الربيع بكرنفال الزهور الدي حل، تزامنا مع ذكري معركة الكرامة وعيد الأم والمرأة.

شكلت زهور الكرنفال بألوانها واشكالها المختلفة لوحات فنية رائعة تعكس جمال الطبيعة الخلاب وتعلن بدورها عن قدوم فصل الربيع.

يستقطب هدا الكرنفال آلاف الزوار من جميع الأعمار، وشكلت عشرون ألف نبتة كرنفال الزهور وهو الأول من نوعه في الأردن بمنطقة الأغوار حسب ما صرح به منظم الفعالية "رياض مرار".

وقال مرار أيضا أن معلقات " الزهور" بلغت العشرين ألف نبتة من مختلف الأصناف، مضيفا أن أبرز أنواع الزهور الموجودة بالكرنفال هي من نبتات الحولية المعروفة بسرعة إزهارها.

و قال مرار أيضا: "للسياحة الداخلية دور كبير في إنجاح هذا المشروع، ومن بين أسباب زيارة السياح للكرنفال هو التعرف على مدى قدرة المرأة على العمل والإنتاج بلمساتها الفنية والجمالية ومدى اسهامها في إنجاح هذا المشروع ".

كماع قالت الزائرة هديل محمد "تعد زيارة الكرنفال فرصة ممتعة لمشاهدة مناظر جميلة لمجموعة كبيرة من الأزهار التي تم تنسيقها بشكل منظم ولافت للانتباه.

و أضافت هديل «زهور مستوردة و جميلة أراها للمرة الأولى في حياتي، أعتقد أنه شيء ممتع للغاية" .

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