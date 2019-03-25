نائب روسي: بإمكان موسكو وواشنطن "إعادة ضبط" العلاقات بعد تقرير مولر

قال نائب في البرلمان الروسي، اليوم، الإثنين، إن موسكو يسعدها إصلاح العلاقات مع واشنطن بعدما لم يجد تقرير المحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر، دليلاً على تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية مع روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وساءت العلاقات بين واشنطن وموسكو كثيراً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض واتهام الكرملين بالتورط في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في العام 2016 وتسريب مواد عن المرشحة المنافسة آنذاك، هيلاري كلينتون.

وبحسب ملخص أصدرته وزارة العدل الأميركية أمس، الأحد، لم يجد مولر دليلاً على التواطؤ بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، لكنه لم يجب على سؤال عما إذا كان ترامب قد أعاق العدالة بتقويض التحقيقات التي لاحقت رئاسته.

وقال النائب الروسي كونستنتين كوساتشيف "على أية حال هناك فرصة لإعادة ضبط علاقاتنا لكن السؤال هو هل سيجازف ترامب بهذا؟ نحن مستعدون بالطبع".