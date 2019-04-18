تقرير مولر: ترامب طلب من مستشار بالبيت الأبيض التدخل لدى وزارة العدل

أفاد تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشار البيت الأبيض دون مكغان مرارا أن يتدخل لدى وزارة العدل بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي للكونغرس تفاصيل التحقيق في أمر حملة ترامب.

وأعلن التقرير عن عدم وجود صلة بين تسريب مدير حملة ترامب لمعلومات عن الانتخابات ومحاولة روسيا التدخل للتأثير على نتائجها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه "يمضي يوما طيبا" بعد صدور تقرير مولر وأضاف أن التقرير "لم يخلص إلى وجود تواطؤ أو عرقلة" لسير العدالة.

وقال ترامب أمام مجموعة من المصابين من أفراد الجيش في لقاء بالبيت الأبيض "لم يكن هناك (أي شيء من ذلك) ولن يكون".

وأضاف "يتعين أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بكل دقة وينبغي ألا يحدث ذلك على الإطلاق ... لأي رئيس آخر".