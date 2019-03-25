تلفزيون: ماي تبلغ مؤيدي بريكست أنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح خطتها للخروج

قالت قناة آي تي في نيوز البريطانية اليوم الاثنين إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدت مناصري الخروج من الاتحاد الأوروبي بالاستقالة في حال موافقتهم على خطتها للخروج.

ووصفت القناة الخطوة "بالتملق" الذي تسعى من خلاله ماي إلى الحصول على موافقة على الخطة التي صوت ضدها النواب البريطانيون بما فيهم أعضاء بحزبها المحافظ في مناسبتين.

وقال روبرت بريستون، المحرر السياسي لآي تي في: "قيل لي من مصدر موثوق إن تيريزا ماي قالت لبوريس جونسون وليان دانكن سميث وستيف بيكر وجاكوب رييس-موغ وديفيد ديفيس وآخرين في تشيكرز إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح اتفاقها بما يشمل ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا التي يرفضونها".

وأضاف بريستون أن ماي لم تعط أيه تفاصيل أخرى مما يزيد من الشكوك حول الإمكانية الفعلية لاستقالتها.

اجتماع تشكيرز هو الاجتماع المخصص لمناقشة خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى ماي إلى مقايضة سلطتها بتمرير خطة الخروج في وقت تحولت فيه عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى صراع على السلطة حتى بداخل حزب المحافظين نفسه.

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