شاهد.. مقتل 7 أشخاص في ضربة صاروخية بالقرب من مستشفى في اليمن

تعرضت مستشفى في منطقة ريفية شمال غرب اليمن إلى القصف، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وجرح ثمانية آخرين، بحسب أفادت به منظمة "أنقذوا الأطفال".

المنظمة والتي تدعم المستشفى قالت إن 4 من الذين قتلوا أطفالا، بعد أن أصاب صاروخ محطة وقود تقع بالقرب من مستشفى كتاف الريفي، على الساعة 9:30 صباح الثلاثاء، وقد وقع الصاروخ على بعد 50 مترا من الباب الرئيسي للمستشفى.

وأشارت المنظمة إلى أن الضربة وقعت بعد نصف ساعة من افتتاحه، واستقباله المرضى.

ومن بين القتلى أحد العاملين في المجال الصحي، وطفليه، وحارس المستشفى.

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وكانت منظمة أنقذوا الأطفال قد قالت الأسبوع الماضي إن حوالي 37 طفلا يمنيا شهريا قد قتلوا أو أصيبوا نتيجة صواريخ العام الماضي.

الصراع الذي بدأ في اليمن في العام 2014، كان نتيجة اجتياح الحوثيين المدعومين من إيران للعاصمة صنعاء، منقلبين على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما دفع التحالف بقيادة السعودية في العام 2015 للتدخل.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% من اليمنيين البالغ عددهم 24 مليون، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن حوالي 10 مليون يمني على حافة المجاعة.