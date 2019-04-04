اختطاف مريض وتصفيته في مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود بعدن

قامت منظمة أطباء بلا حدود بتعليق نشاطها والتوقف عن استقبال المرضى في المستشفى التابع لها في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن بعد اختطاف أحد المرضى وتصفيته في وقت لاحق.

وتخضع عدن لسيطرة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، بينما يسيطر المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء في الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات والتي قتل فيها عشرات الآلاف.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في حسابها على تويتر: "نحن قلقون من تدهور الوضع الأمني في عدن وعواقبه على أنشطتنا الطبية، لكل من المرضى والموظفين الذين تتعرض حياتهم للخطر من جراء هذه الحوادث".

وذكرت المنظمة أن المريض اختطف يوم الثلاثاء ثم عُثر عليه ميتا في وقت لاحق، ولم تذكر تفاصيل بشأن هوية المريض أو سبب استهدافه.

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ويشهد القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي أفرزتها الحرب الأهلية والتي ساهمت بشكل كبير في تفشي أوبئة وأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.