مصر: "الحركة المدنية الديمقراطية" تدعو لرفض التعديلات الدستورية

دعا تحالف معارض يضم عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة اليوم الأربعاء المصريين إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة والتي من شأنها تمديد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة حتى العام 2034.

ووافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على التعديلات التي تعطي الرئيس مزيداً من السلطات في تعيين القضاة والنائب العام ومن المقرر أن تُطرح لاستفتاء عام خلال الأسابيع القليلة القادمة في حال موافقة النواب عليها بشكل نهائي.

وقال مجدي عبد الحميد، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة: "زيادة مدد الرئاسة في التعديلات المطروحة أمام البرلمان (محظورة) بموجب المادة (226) من الدستور".

وأضاف أن التعديلات "ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

وتضم الحركة عدة أحزاب مثل الحزب المصري الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وشخصيات مستقلة كأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود.

وأعلنت الحركة أن وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الخميس بسبب "تهديدها للامن والسلم العام".

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