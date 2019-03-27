بومبيو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان سيساعد عملية السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان سيساعد في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك من خلال إزالة الغموض.

وقال بومبيو في جلسة بالكونغرس "نعتقد أن هذا يزيد احتمال توصلنا إلى حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين". وأضاف "نعتقد أنه يعبر عن الوضوح اللازم لإزالة أي غموض بشأن كيف سنمضي قدما".

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