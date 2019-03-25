نائب الرئيس الأمريكي: ترامب سيوقع اليوم مرسوم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن سيد البيت الأبيض سيوقع اليوم الاثنين مرسوماً ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال بينس، في كلمة ألقاها الاثنين خلال مؤتمر للجنة الأمريكية للعلاقات العامة لإسرائيل: "سيعترف اليوم الرئيس الأمريكي رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان".

وأوضح بينس أن هذا الإعلان سيجري بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن.

وسبق أن أعلن دونالد ترامب أنه سيعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبشكل أساسي الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل، متخلياً عن سياسة أمريكا التي بقيت أكثر من 5 عقود تقول إن تلك الأراضي محتلة.