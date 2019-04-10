بومبيو: أميركا تعد أفكارا ستقدم قريبا بشأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح "قريبا" مقترحاً بشأن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال بومبيو في جلسة تمّت في مجلس الشيوخ "نعكف حاليا على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل في تقديمها قريبا".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد يوم من ضمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه لولاية خامسة تاريخية متفوقاً على الأب المؤسس لإسرائيل ديفيد بن غوريون الذي ترأس وزارة البلاد لقرابة 17 عاماً على فترتين خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ورفض بومبيو القول إذا ما كانت إدارة ترامب لا زالت تدعم حل الدولتين ضمن خطتها لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أم لا.

وقال بومبيو خلال الجلسة: "نحن نعمل الآن مع عدة أطراف لتبادل رؤيتنا عن كيفية حل هذه المشكلة".

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