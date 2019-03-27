لتحسين الظروف ورفع الأجور.. عمّال النقل الأوروبيّون يحتجّون أمام مقر المفوضية ببروكسل

شارك الآلاف من عمّال النقل الأوروبيين في مسيرة حاشدة ظهر اليوم وسط العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتحقيق العدالة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل بين دول التكتّل الأوروبي.

وتجمع المتحجون أمام مقر المفوضية الأوروبية، حيث ألقيت العديد من الكلمات المؤكدة على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب عشرة ملايين شخص يعملون في مجال النقل بكافة قطاعاته؛ البرية والبحرية والجوية، داخل دون التكتّل الأوروبي.

وأكدت الكلمات أن ثمة غبنٌ يلحق بالعاملين في قطاع النقل، لناحية الأجور،وساعات العمل، والإجازات السنوية، إضافة إلى التمييز بين الجنسين وأيضاً وتباين الأجور والظروف والشروط فيما يتعلق بقطاع النقل بين دول التكتّل.

ويشار إلى أن هناك تباينات بين مطالب عمّال النقل في كل دولة من دول التكتّل، إلا أن ما ذكر سابقاً تعدّ قاسماً مشتركاً لغالبية عمّال النقل على اختلاف فئاتهم العمرية ومسمياتهم الوظيفية.

الرومانية إلينا، وهي عاملة في مترو بوخاست وتشارك في المسيرة الاحتجاجية، تقول لـ"يورونيوز": "الهدف من مشاركتي في هذه الاحتجاجات هو المطالبة تعزيز مستوى الضمان الاجتماعي، ومواكبة التطور على صعيد وسائل النقل".

جيرفي أحد المسؤولين في نقابات عمّال النقل في النرويج يقول لـ "يورونيوز"، "نحن هنا اليوم للمطالبة بتحسين قطاع النقل في النرويج ما سينعكس إيجاباً على ظروف عمل ومعيشة عمّال النقل"، مشيراً إلى ان قطاع النقل يكتسب أهمية في بلاده بالنظر إلى ما تمثله النرويج في المشهد الاقتصادي الأوروبي والعالمي وهو ما يملي على السلطات هناك إيلاء عناية أكبر لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

يذكر أن مسيرة عمّالية احتجاجية للغرض ذاته تشهدها مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا حيث يعقد حاليا البرلمان الأوروبي جلساته هناك بموازاة مسيرة بروكسل.

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