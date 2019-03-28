هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية توقف استخدام موقع فيسبوك لنشر انتاجها

تريد هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الحكومية ORF أن تودع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل كامل.

السبب؟ بحسب ما تقول المؤسسة: "لقد تغيرت الصورة العامة لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، لا سيما بسبب سوء استخدام البيانات والافتقار إلى الشفافية"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن "خطاب داخلي". وتأخذ استراتيجية المؤسسة الجديدة فيما يخص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي هذا في الاعتبار.

وتضيف المؤسسة: "من الواضح أن الأمل يتضاءل بأن تتغير الأمور للأفضل مع فيسبوك في ضوء التطورات في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى تسريب البيانات والاستخدام التجاري لبيانات الشركة الشخصية، إضافة إلى "معالجة المحتوى بشكل إشكالي للغاية"، وبالتالي يتم فرض الرقابة على المحتوى غير الضار وحذفه "بينما لا ينجح الموقع بالسيطرة على الكراهية والعنف".

اعتبارًا من أول نيسان/ أبريل، "بناءً على طلب إدارة المؤسسة وخلال عملية إعادة تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي سيتم إيقاف ظهور مواد القناة على فيسبوك".

وسيتم حذف 80 بالمائة من صفحات ORF على فيسبوك وسيتم الاحتفاظ بصفحات أحد برامجها الإخبارية فقط.

في وقت مبكر من منتصف عام 2018 ، أصدرت الهيئة بيانًا داخليًا يحظر الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد لا تنشر مقاطع فيديو ORF مباشرة على الموقع ولكن يتم نشر الروابط فقط.

وسيتم تخفيض عدد مرات ظهور ORF على فيسبوك - المقدر حاليًا بنحو 70 - بنسبة 80 بالمائة.

ولم يبدأ وجود ORF على فيسبوك حتى كانون الأول/ ديسمبر 2017.

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