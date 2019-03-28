إمام مسجد النور يشكر النيوزيلنديين لمساندتهم ضحايا المسجدين

توجه إمام أحد المسجدين اللذان تعرضا للهجوم في كرايستشيرش بالشكر للنيوزيلنديين على دعمهم، أعقاب الحادث الإرهابي الذي خلف 50 قتيلا.

الإمام جمال فودة، إمام مسجد النور، قال إن الرجل الذي أطلق النار خلال صلاة الجمعة "كان يسعى لتمزيق أمتنا بفكره الشرير"، وأضاف:"لكننا أظهرنا أن نيوزيلندا غير قابلة للكسر".

وأثنى فودة في خطبته على رئيسة الوزراء جاسيندا لحسن قيادتها وتصرفها بعد الحادث، ملمحا إلى أنها لقنت قادة العالم درسا.

وقال في الخطبة:"رأيت في هذا المسجد الكراهية والغضب في عيون الإرهابي الذي قتل 50 شخصا، وجرح 42، وكسر قلوب الملايين حول العالم، من نفس المكان أنظر إليه وأرى المحبة والرحمة في عيون الآلاف من النيوزيلنديين والبشر"، وأضاف:"إن فكرة تفوق الرجل الأبيض لم تضربنا، لكنها أصابتنا بشدة، عدد القتلى ليس عاديا، لكن التضامن معهم استثنائي".

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