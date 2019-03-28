شاهد.. احتجاز عشرات المهاجرين تحت جسر في الولايات المتحدة

تحتجز دورية لحرس الحدود الأمريكي مجموعة من طالبي اللجوء، في مخيم "انتقالي"، تحت جسر باسو ديل نورت.

وبحسب متحدث باسم حرس الحدود، فإن احتجاز هؤلاء المهاجرين في هذا المخيم مؤقت، وسيتم نقلهم إلى مكان آخر ليتم التعامل مع طلباتهم.

وكانت إدارة ترامب قد قالت سابقا إنها ستعيد تعيين المئات من مفتشي الحدود، بشل مؤقت، بسبب انشغال القوات العسكرية على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالتعامل مع العائلات المهاجرة التي تسلم نفسها إلى العملاء طلبا للجوء.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار حرس الحدود إغلاق جميع نقاط التفتيش على الطريق السريعة في تكساس، الممتد عبر نيو مكسيكو وجزء كبير من تكساس.

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